El Senado rechazó el veto de Milei a la coparticipación automática de los ATN

El Senado de la Nación rechazó este jueves el veto del presidente Javier Milei a la ley que establece un reparto automático y equitativo de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) entre las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La iniciativa había sido impulsada por los 24 gobernadores, con el objetivo de garantizar mayor previsibilidad y equidad en la distribución de estos fondos, destinados a atender emergencias y desequilibrios financieros provinciales.

La votación en la Cámara alta fue contundente: 59 senadores votaron a favor del rechazo al veto, 9 en contra y 3 se abstuvieron, superando ampliamente los dos tercios necesarios para anular la decisión presidencial. Con este resultado, la ley ahora deberá ser tratada en la Cámara de Diputados, donde también se requiere una mayoría especial de dos tercios para que el veto quede definitivamente sin efecto y la norma se promulgue.

El presidente Milei había vetado la ley el 12 de septiembre, argumentando que limitaba la capacidad del Estado nacional para actuar con flexibilidad frente a situaciones de emergencia. Sin embargo, la oposición en el Senado sostuvo que la normativa no implica un aumento del gasto público y que su implementación es fundamental para garantizar un reparto equitativo de los ATN, evitando la discrecionalidad del Gobierno de turno.

El rechazo al veto refleja la creciente tensión entre el Ejecutivo nacional y los mandatarios provinciales, quienes habían denunciado que los gobiernos anteriores habían retenido fondos que legalmente correspondían a las provincias. La sanción definitiva de la ley permitiría consolidar un mecanismo automático de distribución de los ATN, fortaleciendo la autonomía financiera de cada distrito y evitando la dependencia de decisiones discrecionales del Gobierno nacional.