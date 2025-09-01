El Nacional de Clubes B de handball coronó como campeones a Once Unidos y Mariano Acosta

El Torneo Nacional Adulto B finalizó en Comodoro Rivadavia con dos campeones invictos tanto en rama femenina como masculina.

Once Unidos se coronó en la rama masculina tras vencer a Escuela Pías 30:24 y Mariano Acosta levantó el título femenino al superar a CID Moreno 24:14.

Con campeones en Comodoro

En la definición del torneo, que se disputó en Comodoro Rivadavia, Once Unidos derrotó a Escuela Pías 30:24 en la final masculina, mientras que Mariano Acosta superó a CID Moreno 24:14 en la femenina.

De esta manera, Once Unidos y Mariano Acosta se impusieron con contundencia en sus finales, consagrándose campeones de manera invicta. Por su parte, las chicas de Don Bosco, Quilmes, volvieron a consagrarse campeonas por segundo año consecutivo, mientras que los chicos de Mar del Plata logran un título nacional adulto luego de once años, donde habían conseguido el campeonato en la división «C».

Fueron seis días de intensa competencia en la ciudad patagónica, la 19° edición del Nacional de Clubes Adultos «B» llegó a su fin con un título para FeMeBal y otro para Atlántica, en un certamen que otorgó dos ascensos por rama a la División A, que se definirá en Córdoba del 13 al 18 de octubre.

Vale destacar que los podios del certamen se completaron con Mitre, que en la rama masculina derrotó a Porvenir Talleres 29:28, y con Platense, que en la rama femenina venció a Mitre 21:19.

El torneo Nacional de Clubes Adulto “B” de handball se jugó en Comodoro con la participación de 32 equipos de todo el país y fue organizado por la Federación Chubutense de Balonmano, con el acompañamiento de Comodoro Deportes y Chubut Deportes, y bajo la fiscalización de la Confederación Argentina de Handball.