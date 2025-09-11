El Gobierno inició la mesa de diálogo federal con tres gobernadores afines



El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, encabeza esta tarde la primera reunión de la mesa federal que el Ejecutivo convocó tras el reciente revés en las urnas y del encuentro participan tres gobernadores cercanos a la gestión libertaria: Alfredo Cornejo (Mendoza), Rogelio Frigerio (Entre Ríos) y Leandro Zdero (Chaco).

Por su parte, acompañan a Francos los ministros de Economía, Luis Caputo, y del Interior, Lisandro Catalán.

«La idea de la Mesa Federal es estrechar el diálogo con los gobernadores, fundamentalmente, con los que tenemos puntos de contactos en la visión de país. La estrategia es hablar frontalmente con los gobernadores, llamar a las cosas por su nombre. Creemos que acá no se va la suerte del Gobierno, sino que va la suerte de los argentinos», sostuvo Catalán en declaraciones a Radio Rivadavia tras reiterarse anticipadamente de la reunión para asistir a un acto partidario en Tucumán.

Fuentes de Presidencia comentaron que en esta reunión se trataron “todos los temas” que pretenden los mandatarios, como ATN, (ley que será vetada hoy por PEN); obras y fondos, entre otros. Pero no hubo definiciones ni decisiones, señalaron.

Los voceros consultaos indicaron que el presidente Javier Milei solicitó a sus colaboradores que “recomiencen o reformulen el diálogo con los mandatarios provinciales para que sea directo, productivo y conducente”

Los tres gobernadores que inauguraron la ronda de conversaciones dijeron además que están dispuestos a ayudar para que otros de sus pares lleguen a ese «diálogo que lleve a lugares conducentes».

El Gobierno libertario busca recomponer el vínculo con varios gobernadores, tras las derrotas sufridas tanto en las urnas bonaerenses como en el Congreso, y comenzó la ronda de diálogo con los aliados Cornejo, quien además integra el Consejo de Mayo, Frigerio y Zdero, con quien LLA compitió meses atrás en alianza en las elecciones legislativas chaqueñas.

Son mandatarios provinciales que «están comprometidos con el rumbo» del gobierno libertario, apuntan en la Rosada. Se espera que la semana que viene haya una segunda tanda con otros de buena sintonía con el Gobierno, como Claudio Poggi (San Luis) o Marcelo Orrego (San Juan). Para el tramo final quedará el diálogo con los gobernadores más refractarios a LLA, entre ellos el bonaerense Axel Kicillof.

En su primera entrevista televisiva como flamante ministro, Catalán buscó mostrarse abierto al diálogo y pese a que se desmarcó de los mandatarios opositores aseguró que sus contactos son variados. “Hablamos todos los días con los gobernadores y buscamos solucionar los temas que tienen solución inmediata”, precisó.

Con la oficialización de la llamada ‘mesa federal’ se viene una tarea de gran complejidad, por lo que se analizaba atender los reclamos “personalizados” de cada provincia, según dijo un importante funcionario a la Agencia Noticias Argentinas.

Si bien varios interlocutores del Poder Ejecutivo dieron por descontado el veto a la ley de reparto de ATN aprobada por el Congreso, en la Casa Rosada prometen que “escucharán y darán respuestas personalizadas a cada gobernador”.