El conmovedor mensaje de Diego Brancatelli a Cecilia Insinga tras perder el Martín Fierro: “Ya va a llegar»



A meses del escándalo denominado “Brancagate”, momento en el que saltó a la luz el affaire entre Diego Brancatelli y Luciana Elbusto, el periodista y su esposa Cecilia Insinga demostraron que su amor fue más fuerte que lo sucedido. La pareja llegaron juntos a los Martín Fierro 2025, posaron en la alfombra roja y compartieron mesa en el evento.

Luciana Elbusto, la marcada como tercera en discordia, también fue una de las invitadas de la noche y según reveló Yanina Latorre, buscaba estar detrás de la pareja. Sin embargo, no le dieron importancia a su presencia.

El dulce mensaje de Diego Brancatelli a Cecilia Insinga

La periodista estuvo nominada a Mejor Cronista/Movilero por su rol en Arriba Argentinos y Mediodía Noticias, pero perdió el galardón contra el movilero Oliver Quiroz.

Por ello, Brancatelli decidió utilizar sus redes sociales para dedicarle un dulce mensaje a su esposa, destacando su labor periodístico.

“La número 1 sos vos (lejos) hace muchos años!”, escribió el periodista junto a una imagen de ambos sosteniendo un mini premio.

“Te mereces este reconocimiento! La estatuilla ya va a llegar”, la consoló. “@ceciliainsinga Ganaste. La gente lo sabe”.