El argentino Zeballos y el español Granollers, campeones en Dobles en el US Open

La pareja del tenista marplatense Horacio Zeballos y el español Marcel Granollers, se consagraron campeones este sábado en la modalidad Dobles del US Open 2025 de Estados Unidos.

En el cuarto y último Grand Slam del año que se disputa sobre cancha dura en el «BIllie Jean King Tennis Center» de Nueva York, la mejor dupla del mundo se impuso ante la pareja británica de Joe Salisbury y Neal Skupski por 3-6, 7-6 (7-4) y 7-5 .

Nuevo titulo para la dupla hispano-argentina

En 2 horas y 24 minutos, el argentino Horacio Zeballos y el español Marcel Granollers, se consagraron campeones en la especialidad Dobles masculinos del US Open de tenis de Estados Unidos, venciendo en la final a los británicos Joe Salisbury y Neal Skupski por 3-6, 7-6 (7-4) y 7-5.

La final en el Arthur Ashe estuvo marcada por la tensión, ya que los británicos tuvieron todo para liquidarlo cuando ganaban 5-4 y contaban con tres puntos de partido. Sin embargo, Zeballos y Granollers se aferraron a la ilusión, levantaron las pelotas de campeonato y, en el game siguiente, quebraron para tomar ventaja definitiva.

“Es increíble estar aquí, no puedo creer que hayamos ganado el Abierto de Estados Unidos”, expresó Zeballos conmovido tras recibir el trofeo. Granollers, por su parte, destacó la unión y la perseverancia que los llevó a lo más alto.

El camino al título

El argentino Zeballos y el español Granollers, vencieron a las siguientes parejas en su camino al campeonato en Nueva York: en Primera Ronda eliminaron a Miomir Kecmanovic/Hamad Medjedovic (SRB) por 6-3 y 7-6 (7-2) -1 hora y 10 minutos-.

En Segunda Ronda derrotaron a Mackenzie McDonald/Evan Quinn (EEUU) por 6-2 y 6-2 -56 minutos-; en tanto que en Tercer Ronda se impusieron frente a Adam Pavlasek/Jan Zielinski (RCH/POL) por 6-7 (1-7), 6-3 y 7-6 (10-4) -2 horas y 18 minutos-.

En Cuartos de Final, en tanto, derrotaron a Constantin Franzen/Robin Haase (ALE/NED) por 7-5, 3-6 y 6-3 -1 hora y 55 minutos-; siendo en Semifinales los rivales Robert Cash/JJ Tracy (EEUU), venciéndolos por 6-3, 3-6 y 6-1 -1 hora y 44 minutos-.

En tenis adaptado, «Lobito» Fernández fue subcampeón

Por otro lado, el cordobés Gustavo Fernández (4º del ranking mundial) rozó la gloria en Nueva York, pero se quedó a las puertas de conquistar el único Grand Slam que le falta en su carrera.

Perdió este sábado la final de singles en el US Open Adaptado 2025, cuarto y último Grand Slam del año que se disputa sobre cancha dura en el «Billie Jean King Tennis Center» neoyorquino, siendo derrota frente al japonés Tokito Oda, favorito del torneo y su compañero en la consagración en dobles, 6-2, 3-6 y 13-11 tras 2 horas y 12 minutos de juego.