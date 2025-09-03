Donación de Karina Milei vincula la escuela de Sebastián Pareja con un imputado de la Mafia de la Aduana



Una donación autorizada por la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, conectó a una escuela de formación política del armador bonaerense de La Libertad Avanza, Sebastián Pareja, con una fundación presidida por un empresario imputado en la megacausa conocida como la «Mafia de la Aduana».

Según supo Noticias Argentinas, en base a una investigación de la periodista Giselle Leclercq para la revista Perfil, la Fundación Darío Donolo registró en agosto de 2024 el dominio del sitio web de la Escuela de Formación, Debate y Análisis Político (EFDAP), la usina de candidatos de Pareja. Seis meses después, en febrero de 2025, la misma fundación fue beneficiada por Karina Milei con una importante donación de mercadería incautada por la Aduana.

El dato central es que el presidente de la fundación, Darío Antonio Donolo, es uno de los 97 procesados en la causa de la «Mafia de la Aduana», que fue elevada a juicio en mayo de 2024. Donolo fue imputado por «asociación ilícita y contrabando agravado» y es considerado por los investigadores como un «actor clave» de la organización delictiva, llegando a ser descripto en el expediente como «la sombra» del fallecido cabecilla de la red.

La donación, firmada por la hermana del Presidente, se oficializó en el Boletín Oficial el 17 de febrero de 2025 y consistió en 26.243 unidades de artículos de primera necesidad y prendas de indumentaria, según información obtenida por la periodista a través de un pedido de acceso a la información pública.

La investigación periodística destaca que el motivo del vínculo entre la escuela de formación de un dirigente clave del oficialismo y la fundación de un empresario imputado por contrabando a gran escala sigue siendo un misterio.

(Fuente: NA)