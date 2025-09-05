CHARLY GARCÍA - ENCUENTRO - LEO MESSI

«Dios te bendiga»: el emotivo saludo entre Leo Messi y Charly García


Leo Messi fue la estrella de la noche del jueves, cerrando con una victoria su último partido como líder de la Selección Argentina en nuestro país. En una noche colmada de emoción, no faltaron las estrellas que dieron el presente en el partido Argentina-Venezuela que se jugó en el Monumental.
A la salida del estadio, el astro del futbol se topó con Charly García, quien se encontraba esperándolo a la salida para saludarlo. Sin dudarlo, Messi paró su auto para compartir unas palabras con el músico para luego tomarse unas fotos junto a otros jugadores y el “Chiqui” Tapia.
“Chau. Dios te bendiga”, llegó a decir García al compartir un saludo de manos con el ídolo del futbol.
El emotivo momento fue captado por las cámaras de los presentes y difundido en redes sociales.

¿Ya no hay lugar para la prudencia? Releyendo la «Ética a Nicómaco»

Cae la imagen de Milei

