Desde este sábado, se disputa el Torneo Provincial de Handball para Mayores

Entre el sábado 13 y el martes 16 venideros, se disputará en la ciudad de Comodoro Rivadavia, el Torneo Provincial de Mayores de handball.

El certamen, convocará durnate cuarto jornadas a los mejores equipos femeninos y masculinos del balonmano chubutense.

El Provincial de Mayores con programación

El Torneo Provincial de Handball de Mayores, es organizado por la Asociación Comodorense de Handball, junto a la Federación Chubutense de Balonmano, y con el apoyo de Comodoro Deportes y Chubut Deportes, se disputará en los gimnasios municipales N°2 y N°4.

Participarán equipos de toda la provincia, divididos en zonas femeninas y masculinas, representando a Comodoro, Valle y Cordillera.

La actividad comenzará el sábado 13 de septiembre desde las 14 horas y se extenderá hasta el martes 16, con partidos en doble turno que se jugarán entre las 9:00 y las 21:15 horas.

El certamen será clave para definir a los equipos que clasificarán al Final Four, por el título provincial y pase a las plazas a los torneos Nacionales de Clubes que tiene la FECHUBA para el año 2026.

En Comodoro Rivadavia

Sábado 13 de septiembre

Gimnasio Municipal N°2

14:00 | Femenino | Cumehue vs Rada Tilly (A)

15:45 | Femenino | Nueva Generación vs Bolsón (B)

17:30 | Masculino | Cumehue vs Municipal Palazzo (A)

19:15 | Masculino | Nueva Generación vs Trevelin (B)

Gimnasio Municipal N°4

14:00 | Femenino | Municipal Km5 vs Municipal Palazzo (A)

15:45 | Femenino | Municipal Recrear vs Petroquímica (B)

17:30 | Masculino | Municipal Km5 vs Orcas (A)

19:15 | Masculino | Petroquímica vs Grilli (B)

Domingo 14 de septiembre

Gimnasio Municipal N°2

09:00 | Femenino | Cumehue vs Municipal Palazzo (A)

10:45 | Femenino | Nueva Generación vs Petroquímica (B)

12:30 | Masculino | Cumehue vs Orcas (A)

14:15 | Masculino | Nueva Generación vs Grilli (B)

16:00 | Femenino | Municipal Palazzo vs Rada Tilly (A)

17:45 | Femenino | Nueva Generación vs Municipal Recrear (B)

19:30 | Masculino | Municipal Palazzo vs Orcas (A)

21:15 | Masculino | Nueva Generación vs Petroquímica (B)

Gimnasio Municipal N°4

09:00 | Femenino | Municipal Km5 vs Rada Tilly (A)

10:45 | Femenino | Municipal Recrear vs Bolsón (B)

12:30 | Masculino | Municipal Km5 vs Municipal Palazzo (A)

14:15 | Masculino | Petroquímica vs Trevelin (B)

16:00 | Femenino | Cumehue vs Municipal Km5 (B)

17:45 | Femenino | Petroquímica vs Bolsón (B)

19:30 | Masculino | Municipal Km5 vs Cumehue (A)

21:15 | Masculino | Grilli vs Trevelin (B)

Lunes 15 de septiembre – Interzonales

Gimnasio Municipal N°2

14:00 | Femenino | 1° Zona A vs 4° Zona B (Verde)

15:45 | Femenino | 2° Zona B vs 3° Zona A (Azul)

17:30 | Masculino | 2° Zona A vs 3° Zona B(verde)

19:15 | Masculino | 1° Zona B vs 4° Zona A (Azul)

Gimnasio Municipal N°4

14:00 | Femenino | 2° Zona A vs 3° Zona B (Verde)

15:45 | Femenino | 1° Zona B vs 4º Zona A (Azul)

17:30 | Masculino | 2° Zona A vs 4° Zona B (Verde)

19:15 | Masculino | 2° Zona B vs 3° Zona A (Azul)

Martes 16 de septiembre – Definiciones

Gimnasio Municipal N°2

09:00 | Femenino | 1° Zona A vs 3° Zona B (Verde)

10:45 | Femenino | 2° Zona A vs 4º Zona B (Azul)

12:30 | Masculino | 2° Zona A vs 4° Zona B (Verde)

14:15 | Masculino | 1° Zona B vs 3° Zona A (Azul)

Gimnasio Municipal N°4

09:00 | Femenino | 2° Zona B vs 4° Zona B (Verde)

10:45 | Femenino | 1° Zona B vs 3° Zona A (Azul)

12:30 | Masculino | 1° Zona A vs 3° Zona B (Verde)

14:15 | Masculino | 2° Zona B vs 4° Zona A(Azul)