Desaparece un helicóptero con ocho personas a bordo en Indonesia


Un helicóptero con ocho personas a bordo desapareció este lunes luego de perder contacto con el control de tráfico aéreo en la provincia indonesia de Kalimantan Meridional, informó Dendy Prasetyo, funcionario de prensa de la oficina provincial de búsqueda y rescate.
La pérdida de comunicación ocurrió a las 08:54 (hora local), poco después de que el helicóptero despegara.
La aeronave partió de un aeropuerto en la regencia de Kotabaru y se dirigía a Palangkaraya, capital de la cercana provincia de Kalimantan Central.
Personal local especiaizado en rescate junto a la Policía iniciaron de inmediato una operación de búsqueda después de que se perdiera el contacto.

¿Ya no hay lugar para la prudencia? Releyendo la «Ética a Nicómaco»

Cae la imagen de Milei

