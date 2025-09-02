Con vistas al partido del jueves ante Venezuela por Eliminatorias, la Selección Argentina comenzó con sus entrenamientos

La Selección Argentina se entrena con vistas a la doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026.

Vale destacar que el combinado nacional campeón del mundo y bicampeón de América, jugará este jueves frente a Venezuela en el Estadio Monumental y el martes 9 de septiembre visitará a Ecuador.

De entrenamiento

Algunos futbolistas que arribaron el domingo al país pudieron realizar trabajos dentro del campo de juegos, mientras que los que fueron aterrizando en la jornada del lunes, como Lionel Messi y Rodrigo De Paul -disputaron la final de la Leagues Cup con el Inter Miami con derrota 3-0 ante el Seattle Sounders- presenciaron la misma desde un costado, entre risas y mates.

Más adelante, se sumaron a la concentración Lautaro Martínez y Giovanni Lo Celso. Por otro lado, se espera que tanto Emiliano Martínez como Nicolás González, flamante refuerzo del Atlético de Madrid, lleguen al país para la práctica del martes.

Ultima cita con Messi por Eliminatorias

Argentina recibirá a la “Vinotinto” el jueves 4 de septiembre desde las 20:30 en el Monumental, mientras que visitará a Ecuador el martes 9 del mismo mes, a partir de las 20:00, y le pondrá fin a su participación en las Eliminatorias Sudamericanas con la clasificación y el primer puesto ya asegurados.