Comunicado oficial ANSES con programa de beneficios con descuentos para jubilados y pensionados



El Ministerio de Capital Humano anunció la puesta en marcha de un nuevo programa de beneficios dirigido a jubilados y pensionados de la ANSES, con el objetivo de mejorar el poder adquisitivo y fomentar el consumo.

La iniciativa ya está vigente desde septiembre y ofrece descuentos exclusivos en las principales cadenas de supermercados del país.

Según estimaciones oficiales, más de 7 millones de jubilados y pensionados podrán acceder a estos beneficios, que se complementan con las mejoras previstas en el presupuesto 2026, donde se contempla un aumento de haberes un 5% por encima de la inflación proyectada.

Descuentos en supermercados adheridos

El esquema incluye rebajas generales y específicas en distintos rubros, con condiciones particulares según cada cadena:

– Disco, Jumbo y Vea: 10% en todos los rubros* + 20% en perfumería y limpieza, sin tope.

– Coto y La Anónima: 10% en todos los rubros*, sin tope.

– Josimar: 15% en todos los rubros*, sin tope.

– Carrefour: 10% en todos los rubros* con un tope de $35.000.

– Día: 10% en todos los productos, con tope de $2.000 por transacción, acumulable con otras promociones.

(Excepto carnes, electrodomésticos y marcas seleccionadas).

Beneficios adicionales según el banco

Banco Nación

Los jubilados y pensionados que perciban sus haberes en el Banco de la Nación Argentina (BNA) podrán acceder a:

– Un 5% de reintegro adicional en compras abonadas con tarjeta de débito o crédito a través de BNA+ MODO (tope mensual de $20.000).

– Rendimiento diario sobre saldos de hasta $500.000 en cuentas, con una TNA del 32%.

Este beneficio aplica en Carrefour, Chango Mas, Coto, Josimar, La Anónima, Disco, Jumbo, Vea y Día.

Banco Galicia

Quienes cobren en el Banco Galicia accederán a:

– Hasta 25% de ahorro y 3 cuotas sin interés en compras con tarjeta de débito o crédito (tope mensual de $20.000 en supermercados y $12.000 en farmacias y ópticas).

– Rendimientos diarios sobre el dinero acreditado en cuentas remuneradas FIMA, con una TNA del 33,2%, sin límite de saldo.

Cómo acceder

El programa Beneficios ANSES ofrece descuentos en más de 7.000 comercios adheridos. Para utilizarlos, los jubilados y pensionados deben pagar con la tarjeta de débito con la que cobran sus haberes.

Además, en la web de ANSES (www.anses.gob.ar/beneficios-anses), los beneficiarios pueden consultar con su DNI si les corresponde y conocer el listado completo de supermercados y comercios adheridos.

ANSES aclara que su responsabilidad se limita a la difusión del programa, mientras que la aplicación de los descuentos depende de los comercios, bancos emisores y administradoras de medios de pago.