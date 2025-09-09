MINISTERIO DE SEGURIDAD - PATRICIA BULLRICH

Bullrich presentará el procedimiento internacional que decomisó 500 kilos de cocaína

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, presentará este martes el Operativo Lusitania, un procedimiento internacional que permitió desmantelar una organización narco que intentó ingresar 500 kilos de cocaína a Europa.

Según revela la agencia Noticias Argentinas, Bullrich brindará una conferencia de prensa junto al jefe de la Policía Federal, el comisario general Luis Alejandro Rolle, y también participarán autoridades de la Policía Nacional de Perú y de España.

El operativo implicó varias detenciones en la Argentina y en la Península Ibérica.

El anuncio será a las 12:00 desde el edificio de la cartera de Seguridad, ubicado en la Avenida Gelly y Obes 2289.

EDICION DIGITAL
Tapa de El Diario WEB

OPINIÓN

Etiquetas: AXEL KICILLOF, elecciones bonaerenses, Javier Milei

Kicillof afianza su liderazgo

TERMÓMETROS

Etiquetas: Javier Milei, Morgan Stanley, wall street

Efecto dominó
Etiquetas: oro, Politica

Que pasó con el oro…
Cae la imagen de Milei

Cae la imagen de Milei

ÚLTIMAS NOTICIAS

Etiquetas: Bariloche, El Bolsón, nevadas, RUTA 40

Nevadas intensas complican la Ruta 40 entre El Bolsón y Bariloche
Etiquetas: ANDis, ANMAT

Exigen auditar los contratos con la Suizo Argentina tras el escándalo de la ANDIS
Etiquetas: aog expo 2025, iapg, petróleo

Comenzó AOG EXPO 2025 con asistencia récord