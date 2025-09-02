Avanza la construcción de la terminal petrolera en Punta Colorada



Autoridades del Gobierno de Río Negro supervisaron el avance de obra de la Terminal de Exportación de Punta Colorada, la cual presenta un 10% de ejecución y se proyecta como la infraestructura portuaria más grande del país. Este megaproyecto, parte del oleoducto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS), permitirá la exportación de crudo desde la Costa Atlántica rionegrina, marcando un hito en el desarrollo energético nacional.

El Ministro de Obras y Servicios Públicos, Alejandro Echarren, destacó la importancia estratégica de la obra: “Es una gran satisfacción ver el trabajo que están llevando adelante las empresas del VMOS para que Río Negro se transforme de una vez por todas en una provincia exportadora”, expresó. Además, añadió que “es una alegría para todo el Gobierno Provincial poder visitar estas instalaciones y ver el avance que están teniendo, un avance que consolida al nuevo Río Negro exportador de petróleo”.

La Intendenta de Sierra Grande, Roxana Fernández, subrayó el impacto local del proyecto. “Es emocionante y ver el desarrollo de todo esto es difícil de dimensionar. Sabemos que va a ser el epicentro de todo el almacenamiento del petróleo de Vaca Muerta que luego va a salir exportado por nuestro Golfo”, señaló.

Fernández añadió que la obra materializa un anhelado desarrollo para su comunidad: “Es pensar en Río Negro con un potencial energético y en un desarrollo de Sierra Grande muy soñado que hoy es una realidad”.

Las instalaciones de primer nivel contarán con tanques de almacenamiento de crudo de 120.000 m³ cada uno. Según el equipo de ingenieros a cargo, en esta etapa se construirán cinco tanques de 80 metros de diámetro y cerca de 30 metros de altura, con un sexto tanque en proceso de aprobación, lo que permitirá manejar un caudal de hasta 550.000 barriles de petróleo por día a partir de finales de 2026.

Con una clara visión de futuro, esta infraestructura estratégica ubica a Río Negro en una posición central para el desarrollo energético del país, fortaleciendo la economía provincial y generando oportunidades de empleo y crecimiento en la región.