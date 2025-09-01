Audios de Karina: El Gobierno denunció una operación de inteligencia ilegal

El vocero presidencial, Manuel Adorni, informó este lunes que el Gobierno presentó una denuncia ante la Justicia Federal por una “operación de inteligencia ilegal” cuyo objetivo habría sido desestabilizar al país en plena campaña electoral.

Según indicó, se habrían grabado conversaciones privadas de Karina Milei y otros funcionarios nacionales, las cuales fueron posteriormente manipuladas y difundidas con la intención de condicionar al Poder Ejecutivo.

“No fue una filtración. Fue un ataque ilegal, planificado y dirigido”, aseguró Adorni en sus redes sociales, al remarcar la gravedad del hecho y la decisión del Ejecutivo de avanzar por la vía judicial.