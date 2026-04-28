Suspenden las clases en la Universidad San Juan Bosco por un incendio en Ingeniería

En horas de la madrugada de este martes 28, se registró un voraz incendio en el área de Ingeniería Informática de la Universidad San Juan Bosco de Puerto Madryn. Debido a esto, y por precaución, se debió cortar el gas y la luz en todo el predio, por lo que se suspendieron las clases hasta nuevo aviso. La medida alcanza a los estudiantes que cursan sus carreras, pero también a todo el personal de administración y a los proyectos de extensión que funcionan habitualmente en la sede portuaria.

El incendio

El siniestro se inició aproximadamente a las 2 de la mañana en el sector de oficinas y servidores de la Facultad de Ingeniería, que afortunadamente está apartado del edificio central, por lo que el fuego no se propagó hacia otros sectores. El operativo de emergencia comenzó exactamente a las 2:12 de la madrugada, momento en que el cuartel recibió el alerta sobre el incendio en la San Juan Bosco. Y las llamas fueron contenidas rápidamente por el cuerpo de bomberos voluntarios de Puerto Madryn con el móvil 2 a cargo del comandante Dopazo. Al cierre de esta edición, no se han brindado detalles sobre las causas que habrían provocado el inicio del fuego. Los equipos técnicos de la universidad trabajarán junto a los especialistas de bomberos para determinar si existió una falla eléctrica o algún otro factor accidental en el módulo dañado. Mientras tanto, el acceso al edificio se mantiene restringido bajo la supervisión del personal de seguridad de la propia institución.

La suspensión

La institución confirmó que se trató de una «situación de incendio registrada en el módulo de Ingeniería», un espacio que alberga laboratorios y equipamiento técnico sensible. Debido a la naturaleza del evento, las autoridades universitarias consideraron que no estaban dadas las condiciones de seguridad para permitir el ingreso de personas al edificio durante el resto del día. La Delegación Zonal de la sede local fue la encargada de emitir la orden de cierre total para este «martes 28 de abril». A través de sus canales oficiales, informaron a la comunidad universitaria que la suspensión es integral, afectando las funciones académicas y los trámites de oficina. Esta decisión busca facilitar las tareas de limpieza, ventilación y evaluación de daños que deben realizarse tras la intervención de las dotaciones de bomberos en el módulo afectado.