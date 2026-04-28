Minera australiana pide explorar uranio a escasos kilómetros de Comodoro Rivadavia



Una empresa vinculada a capitales australianos pidió explorar uranio y tierras raras sobre casi 40.000 hectáreas a menos de 100 kilómetros de Comodoro Rivadavia, y el trámite ya avanza en el Gobierno provincial. Las cuatro solicitudes de cateo de Powerhaus S.A.U., fueron publicados en el Boletín Oficial y corresponden a áreas ubicadas en el departamento Escalante.

Los expedientes 17234, 17235, 17236 y 17237 abarcan en conjunto 39.706 hectáreas, distribuidas en distintos lotes de la Sección D-I, Fracción D del catastro minero provincial. Según las propias presentaciones, la sustancia a explorar es uranio y tierras raras, ambas incluidas dentro de minerales de primera categoría y nucleares.

La Dirección General de Minas y Geología de Chubut, dependiente del Ministerio de Hidrocarburos, registró las solicitudes y ordenó la publicación de los edictos.

El dato llamativo de dicha operación es que, las disposiciones fueron firmadas en julio de 2025 por el director general Mario Horacio Pichiñán, quien certificaba que los pedidos reunían los requisitos exigidos por la ley vigente.

No se trata todavía de una explotación minera ni de una concesión definitiva. El propio trámite aclara que, antes de avanzar, la empresa deberá presentar y obtener la aprobación del Informe de Impacto Ambiental por parte de la autoridad competente. Sin embargo, el expediente quedó formalmente registrado en el Protocolo de Exploraciones y Cateos. Como representante legal aparece Marcos Patricio Herman y como apoderado Gerardo Cladera, con domicilio en Gaiman.

Con capitales australianos y oficinas en Rawson

Powerhaus figura originalmente como S.R.L. y luego cambió su denominación a S.A.U., modificación inscripta en diciembre de 2025. La firma declaró domicilio legal en Carlos Pellegrini 1135, en CABA, y domicilio constituido en Hinchel 2189, en Rawson.

El departamento Escalante, cuya cabecera es Comodoro Rivadavia, ha sido históricamente el principal distrito petrolero de la Argentina. La irrupción de exploraciones de uranio y tierras raras en ese territorio agrega una nueva dimensión al debate sobre el modelo extractivo.

El caso abre una discusión sensible en Chubut. La Ley XVII Nº 68, conocida como la antigua 5001, mantiene vigente la prohibición de la minería metalífera a cielo abierto y el uso de cianuro en todo el territorio chubutense.

El Gobierno provincial viene mostrando señales de apertura al debate minero, mientras a nivel nacional el RIGI incluye al uranio entre los minerales alcanzados por incentivos tributarios, aduaneros y cambiarios.

Fuente :abcdiario y Vibranews