Adorni no irá solo al Congreso

Se formalizó este lunes la convocatoria a la sesión informativa en la Cámara de Diputados, a la que asistirá por primera vez como jefe de Gabinete, Manuel Adorni, cuestionado por la investigación judicial en torno a su patrimonio. La cita es el miércoles a las 10:30 y se espera que asista acompañado por el Presidente.

Karina Milei y otros funcionarios estarían presentes en el recinto de la Cámara de Diputados para «bancar» al Jefe de Gabinete.

Ante las versiones sobre el operativo oficialista, los diputados nacionales de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro y Mónica Frade, presentaron una nota al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, para que informe si el oficialismo tiene la intención de llenar los palcos del recinto de militantes libertarios durante la presentación del informe de gestión del jefe de Gabinete, Manuel Adorni.