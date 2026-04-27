Una familia rusa hacía trekking en Bariloche y se les cayó el bebé

Un recorrido familiar por uno de los cerros más visitados de Bariloche terminó con la intervención de la policía, rescatistas y personal médico durante la tarde del domingo. Un llamado al 911 alertó sobre un accidente en el Cerro Ventana, donde un bebé de año y medio cayó por una pendiente tras desprenderse la mochila de trekking en la que era transportado.

Todo comenzó cerca de las 18:05 del domingo, cuando la central de emergencias recibió la comunicación que solicitaba presencia policial en el acceso al Cerro Ventana sobre calle Del Quisco. La comitiva policial se desplazó hasta el lugar señalado y, al avanzar unos 100 metros por el sendero, localizó a los involucrados: I.I, de 23 años, C.I.M. un matrimonio ruso que realizaba el paseo junto a su hijo, de nacionalidad argentina, según informó Diario Río Negro.

La pareja relató que durante la travesía transportaban al niño en una mochila porta bebé especialmente diseñada para trekking. Por motivos que no pudieron precisar, la mochila se desprendió de la madre y rodó junto con el bebé por una bajada de entre 10 y 15 metros.

El testimonio de los propios padres coincidió con lo que relataron senderistas que presenciaron la caída y luego acompañaron a la familia hasta la base del cerro. De acuerdo al parte policial al que tuvo acceso Infobae, la madre se arrojó a buscar al pequeño tras ver cómo la mochila rodaba por el terreno inclinado. El bebé fue hallado aún en el interior de la mochila, con sangrado en la nariz y golpes en la parte superior de la cabeza, pero consciente.

Fuentes: Diario Río Negro . Infobae – Fotos: El Cordillerano