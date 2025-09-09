Argentina visita a Ecuador en el cierre de las Eliminatorias Sudamericanas

La Selección Argentina visita esta noche a Ecuador, por la 18ª y última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026.

El encuentro se juega desde las 20 horas de Argentina en el Estadio Monumental Banco Pichincha, con televisación de TyC Sports y Telefe.

«La Scalonetta» visita a Ecuador con variantes

La Selección Argentina llega a este encuentro con el primer puesto asegurado, ya que tiene 38 puntos y le saca 10 a su escolta como lo es Brasil; y estando también ya clasificado desde hace varias fechas.

Con vistas a este cotejo, si bien el DT Lionel Scaloni no ha confirmado a los once iniciales para esta noche, sí está confirmado que tendrá descanso Lionel Messi; por lo que buscará darle rodaje a varios jugadores para que se afiancen con la camiseta de la Selección argentina.

Se estima que el arquero seria Emiliano “Dibu” Martínez, quien casi no tuvo que intervenir durante la goleada 3-0 a Venezuela; en tanto que en sector defensivo está la primera incógnita, ya que el lateral derecho podría ser ocupado por Nahuel Molina o Gonzalo Montiel. La zaga central, por su parte, estará compuesta por Nicolás Otamendi y Leonardo Balerdi, quien ya es una fija en cada lista de convocados de Scaloni. El lateral izquierdo será Nicolás Tagliafico.

Con respecto al mediocampo, Leandro Paredes y Rodrigo de Paul repetirían titularidad tal como pasó frente a la “Vinotinto”, en tanto que el tercer mediocampista sería Alexis Mac Allister, quien llega con lo justo desde lo físico, o Exequiel Palacios.

Por último, en la delantera estarían Nico Paz y Lautaro Martínez, con un lugar casi asegurado, mientras que Nicolás González o Giuliano Simeone pelean por ingresar en el 11 titular.

En lo que respecta al equipo ecuatoriano, dirigido por el DT argentino Sebastián Beccacece ya está clasificado y busca una victoria para finalizar como escolta.

Futbol – Eliminatorias Sudamericanas 2026

Fecha 18 – Probables formaciones

Ecuador: Hernán Galíndez; Joel Ordoñez o Ángelo Preciado, Willian Pacho, Piero Hincapié, Pervis Estupiñán; Moisés Caicedo, Alan Franco, Gonzalo Plata, John Yeboah o Nilson Angulo; Kevin Rodríguez y Enner Valencia.

DT: Sebastián Beccacece.

Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina o Gonzalo Montiel, Leonardo Balerdi, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Rodrigo de Paul, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister o Exequiel Palacios, Nico Paz, Lautaro Martínez y Giuliano Simeone o Nicolás González.

DT: Lionel Scaloni.

Hora: 20

Estadio Monumental Banco Pichincha