Alerta por la situación crítica del agua y la sequía que auguran para el verano



En el marco de una de las temporadas invernales más secas y con menos nieve en la cordillera

que se tenga memoria, el intendente de 28 de Julio, Luka Emmanuel Jones, expresó su

preocupación por la difícil situación que atraviesa el embalse del Dique Florentino Ameghino,

cuya reserva principalmente depende del caudal del río Chubut, entre otras.

Y en este sentido, remarcó que es necesario abrir el debate sobre el manejo del embalse y de la

represa, para rediscutir el caudal ecológico, priorizando el agua para consumo y producción,

repensar el uso del embalse como reserva estratégica de agua y evaluar alternativas energéticas,

como la incorporación de molinos eólicos, que permitan sostener la generación eléctrica sin

comprometer el recurso vital del agua. “Es el momento de discutir y tomar decisiones

colectivas. El agua es vida y debemos priorizarla para asegurar el futuro de nuestro valle y de

toda la región”, afirmó Jones.

Causas y consecuencias

“El río Chubut, como ocurre con otros cursos en nuestra Patagonia, es un río de régimen nival.

Esto significa que depende fundamentalmente del deshielo de la cordillera. Si ese aporte de

nieve no llega, las precipitaciones por sí solas no alcanzan para sostener el caudal”, explicó el

Jefe Comunal. Y destacó que este escenario afecta directamente al Valle Inferior del Río Chubut

(VIRCH), desde 28 de Julio hasta Rawson e incluso la ciudad de Puerto Madryn, donde el agua

es indispensable tanto para el consumo humano como para la producción. “Cada habitante debe

tener garantizado el acceso a agua potable. Además, debemos pensar en la principal actividad

económica del VIRCH, que es la producción”, sostuvo.

A su vez, recordó que estos procesos son cíclicos y que, aunque forman parte de la dinámica

natural de la región, es necesario tener la precaución de estar a la altura de las circunstancias

cuando se presentan. “Debemos realizar los cambios y adaptaciones necesarias para no sufrir

sobresaltos durante el verano, que es cuando más se necesita el recurso”, señaló.