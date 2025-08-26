FÁTIMA FLOREZ - JAVIER MILEI - SQP - YANINA LATORRE

Yanina Latorre habló con Javier Milei y le dijo toda la verdad sobre su relación con Fátima Flórez


Yanina Latorre sorprendió a su audiencia de Sálvese quien pueda (América TV) al revelar que mantuvo una conversación privada con el presidente Javier Milei, en la que le preguntó de manera directa cuál es su actual vínculo sentimental con la humorista Fátima Florez, tras varios rumores de que habrían retomado su relación.
«‘Cómo estás’, le dije. 12.04, me escribe en mayúscula: ‘fabuloso'», reveló Yanina sobre el inicio del intercambio entre ella y el mandatario.
Ella, no dudó en ir al grano y le consultó: «‘Escuchá, ¿volviste con Fátima?’. Aclaro que lo conozco, porque él fue panelista, laburó en todos lados, era un tipo muy mediático”.
Según relató la conductora, la contundente respuesta del mandatario no se hizo esperar: “Rotundo: ‘no, se me hace imposible tener una relación razonable’”.
Y aclaró cuál es su vínculo con la capocómica: «Tenemos una excelente relación de amistad».
De esta forma, Latorre le puso fin a las especulaciones sobre la reconciliación entre el Presidente y Fátima Flórez, pero confirmó la indiscutible amistad entre ellos. Según confirmó la propia actriz, Milei iría a ver su obra a Las Vegas cuando se encuentre en el marco de su gira por Estados Unidos.

EDICION DIGITAL
Tapa de El Diario WEB

OPINIÓN

¿Ya no hay lugar para la prudencia? Releyendo la «Ética a Nicómaco»

¿Ya no hay lugar para la prudencia? Releyendo la «Ética a Nicómaco»

TERMÓMETROS

Etiquetas: imagen negativa, Javier Milei

Milei suma rechazo
Etiquetas: diputados, lla, ruptura

Ruptura en LLA
Etiquetas: ana clara romero, Comodoro Rivadavia, Gustavo Menna, hospital militar, Ignacio "Nacho" Torres, LUIS PETRI

Torres en modo campaña

ÚLTIMAS NOTICIAS

Etiquetas: Concejo, Madryn, Sesión

El Concejo de Madryn declaró de utilidad pública la pavimentación de distintas calles
Etiquetas: agresados, Hospital, Madryn

Hospital Zonal de Puerto Madryn celebró el egreso de residentes 2025
Etiquetas: ADORNI, futbol, MANUEL ADORNI, Mundial, Mundial 2026, tv pública

Adorni desmintió que la TV Pública no vaya a transmitir el Mundial 2026