Torres en modo campaña

El gobernador de Chubut, Ignacio «Nacho» Torres, acordó con Nación la apertura de la Guardia del Hospital Militar para extender la atención sanitaria en Comodoro Rivadavia. Lo curioso es que para concretar esa gestión, se llevó consigo al vicegobernador Menna y la diputada nacional, Ana Clara Romero, ambos candidatos del oficialismo chubutense para las legislativas de este año.

Lo cierto es que si algo había de sobra en la foto que difundió al prensa del Gobierno, eran candidatos, ya que el ministro de Defensa, Luis Petri, irá por una banca en la Cámara baja en representación de la provincia de Mendoza.

En cuanto al acuerdo, se busca descomprimir el servicio de salud pública que brinda la provincia en la ciudad petrolera, utilizando todos los recursos disponibles. Por cierto, en política, nada es gratis.