Rawson: los padres que adeuden cuotas alimentarias no podrán ir a la cancha



Los padres que incumplieron con la cuota alimentaria establecida por orden judicial y que figuren en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos (RAM) no podrán asistir a ver un partido de fútbol a la cancha ni a recitales en la ciudad chubutense de Rawson.

Así lo aprobó el Concejo Deliberante de Rawson tras una ordenanza en la cual prohíbe a las personas incluidas en ese registro ingresar a eventos deportivos y culturales.

Según indicó ADNSUR, entre los argumentos que se detallaron en el proyecto de ordenanza, se indicó que actualmente «se observa una alta morosidad de padres y madres que no cumplen con las obligaciones alimentarias para con sus hijos» y, debido a ello, está «la necesidad de arbitrar desde todos los niveles estatales acciones, mecanismos y normas a los efectos de impulsar la plena satisfacción de los derechos alimentarios de niñas, niños y adolescentes”.

Además, el texto señala que el goce de actividades como partidos de fútbol, recitales y otros eventos públicos “resulta incompatible con el incumplimiento deliberado de una obligación básica como es la manutención de los propios hijos” y agrega que «esta medida no solo tiene una finalidad sancionatoria, sino que pretende generar conciencia social, reforzar los principios de responsabilidad parental y proteger de manera efectiva los derechos de la niñez”.

El medio sureño señaló además que la ordenanza detalla que la prohibición alcanza a eventos que se realicen dentro del público de Rawson, abarcando a partidos de fútbol de cualquier categoría , eventos deportivos de cualquier disciplina y espectáculos musicales, teatrales, bailables o de cualquier otra índole artística o cultural, tanto públicos como privados, que congreguen a una concurrencia masiva o limitada.