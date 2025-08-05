Qué dijo Pampita sobre el supuesto coqueteo con Joaquín Furriel



Carolina “Pampita” Ardohain hizo su gran debut en “Los 8 Escalones”, el programa que conducirá durante las tardes de El Trece, y respondió a las preguntas de la prensa sin esquivar ningún tema.

Hace tan solo dos semanas, la modelo confirmaba su separación del polista Martín Pepa y, lejos de mostrarse triste u afectada, se lució en bikini disfrutando del verano europeo con sus amigas. En su paso por Ibiza, fue vinculada románticamente con el actor Nico Furtado, aunque lo negó en su llegada al país.

Otro de los rumores que trascendieron en los últimos días, fue que Joaquín Furriel habría iniciado un coqueteo con la reciente separada a través de redes sociales.

A la salida de los estudios de Kuarzo, Pampita enfrentó los rumores y descartó un romance con el actor argentino: “Miré para ver si me había escrito con él y no encontré nada”.

Por otra parte, también reaccionó el supuesto enojo de Nicole Neumann ante la decisión de que ella esté al frente del ciclo de Guido Kazcka: “No creo que esté enojada por eso. Siempre está invitada a venir”.

Sobre su separación de Martín Pepa, la modelo aclaró que se debió a una dificultad de poder verse y que, finalmente, la relación a distancia fue algo difícil de sostener.