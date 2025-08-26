Puerto Madryn: vecinos atraparon a un menor que había robado una moto

En la madrugada de este martes, un menor de edad fue detenido en Puerto Madryn tras sustraer un motovehículo en inmediaciones de calle Manuel Alsua, entre Villarino y Alem.

Según informaron fuentes policiales, cerca de las 3:20 horas el Centro de Monitoreo alertó sobre la presencia de un joven que había sido retenido por civiles en la vía pública. Al arribar al lugar, los efectivos se entrevistaron con el denunciante, quien relató que el adolescente había robado su motocicleta Honda de color rojo, la cual se encontraba estacionada frente a su domicilio.

El damnificado aseguró que el menor abandonó el rodado en una esquina y emprendió la fuga a pie, siendo perseguido e interceptado por él mismo en calle Manuel Alsua, donde finalmente fue demorado hasta la llegada de los uniformados.

El joven fue trasladado a la Comisaría Cuarta y posteriormente al COSE (Centro de Orientación Socio Educativa), por disposición del fiscal de turno, quien ordenó que permanezca detenido hasta la audiencia de control de detención.