Por el veto de Milei, todos los jubilados pierden 468 mil millones de pesos por mes

El Congreso de la Nación había sancionado una nueva ley de recomposición de haberes jubilatorios, que establecía una actualización automática del bono de 70.000 pesos a 110.000 pesos, ajustándolo por inflación, pero el veto del presidente Javier Milei anulando este beneficio representa una pérdida mensual estimada de 468.000 millones de pesos para los titulares del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA). Este dato se desprende el último informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA).

Números que duelen

El informe detalla que este monto, proyectado en base a las estimaciones de inflación del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central de la República Argentina (BCRA) para los próximos 12 meses, totalizaría una pérdida agregada de 5,6 billones de pesos en ese período para el conjunto de 6.104.055 jubilados y jubiladas.

La cifra surge de dos factores principales; la no actualización del bono previsional, el bono de $70.000 debía aumentar a $110.000, con ajustes mensuales por inflación. Al mantenerse congelado, se pierde poder adquisitivo mes a mes; y el rechazo a la recomposición del 7,2% pendiente, este porcentaje correspondía al desfasaje de la inflación de enero de 2024, que no fue contemplado en los haberes actuales.

Desde CEPA advirtieron que esta pérdida no solo impacta en los ingresos de uno de los sectores más vulnerables de la población, sino que también tiene consecuencias macroeconómicas. “Menores ingresos en el sector pasivo implican una caída en el consumo y, por lo tanto, una menor actividad económica general”, señalan en el informe.

Razones desde Balcarce

El veto fue presentado por el Gobierno como una medida en defensa del equilibrio fiscal, bajo el argumento de que el proyecto votado por el Congreso implicaba un gasto “insostenible”. Sin embargo, desde distintos sectores cuestionan el enfoque del ajuste sobre jubilaciones y pensiones, uno de los pocos ingresos previsibles y estructuralmente estables para millones de personas mayores.

La decisión también se da en un contexto donde el poder adquisitivo de las jubilaciones ha caído de manera abrupta desde diciembre de 2023, a raíz de la devaluación, la aceleración inflacionaria y la política de contención del gasto público impulsada por la administración de Milei.

Según datos oficiales, el haber mínimo a junio de 2025 se encuentra en torno a los $206.000, incluyendo el bono de $70.000.