CHOQUE FATAL - COMODORO RIVADAVIA - MUERTE

Muere una joven en un incidente vial en Comodoro Rivadavia

Este lunes cerca de las 05:45 horas de la mañana, se produjo un grave accidente de tránsito en Comodoro Rivadavia dejando el saldo lamentablemente de una joven fallecida y siete personas heridas.

El hecho ocurrió en avenida Hipólito Yrigoyen y Juan B. Justo. Allí, un vehículo Volkswagen Gol, ocupado por ocho jóvenes, impactó contra un Fiat Siena.

La joven fallecida viajaba sobre el regazo del acompañante en el Gol y perdió la vida de forma instantánea debido a la fuerte colisión.

EDICION DIGITAL
Tapa de El Diario WEB

OPINIÓN

¿Ya no hay lugar para la prudencia? Releyendo la «Ética a Nicómaco»

¿Ya no hay lugar para la prudencia? Releyendo la «Ética a Nicómaco»

TERMÓMETROS

Etiquetas: imagen negativa, Javier Milei

Milei suma rechazo
Etiquetas: diputados, lla, ruptura

Ruptura en LLA
Etiquetas: ana clara romero, Comodoro Rivadavia, Gustavo Menna, hospital militar, Ignacio "Nacho" Torres, LUIS PETRI

Torres en modo campaña

ÚLTIMAS NOTICIAS

Etiquetas: Trevelin

Secuestran carne de faena ilegal en un operativo sobre Ruta 40
Etiquetas: festejos, Madryn, niños

Más de 1.500 niños y niñas disfrutaron del “Madryn Juega”
Etiquetas: encuesta, Indec

Encuesta revela que 7 de cada 10 argentinos desconfía de la inflación del INDEC