Muere una joven en un incidente vial en Comodoro Rivadavia

Este lunes cerca de las 05:45 horas de la mañana, se produjo un grave accidente de tránsito en Comodoro Rivadavia dejando el saldo lamentablemente de una joven fallecida y siete personas heridas.

El hecho ocurrió en avenida Hipólito Yrigoyen y Juan B. Justo. Allí, un vehículo Volkswagen Gol, ocupado por ocho jóvenes, impactó contra un Fiat Siena.

La joven fallecida viajaba sobre el regazo del acompañante en el Gol y perdió la vida de forma instantánea debido a la fuerte colisión.