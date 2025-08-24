FESTEJOS - MADRYN - NIÑOS

Más de 1.500 niños y niñas disfrutaron del “Madryn Juega”

El intendente de Puerto Madryn, Gustavo Sastre, estuvo en el Gimnasio Municipal N°1, donde se llevó a cabo una nueva edición del “Madryn Juega”.

Ante un gran marco de público, más de 1.500 niños y niñas disfrutaron de la propuesta impulsada por el Municipio para celebrar el Día de las Infancias.

Más de 1.500

Al respecto, el Intendente dijo: “El ‘Madryn Juega’ es una propuesta que venimos fortaleciendo año tras año, brindando actividades para vecinos de todos los barrios de nuestra ciudad, con un componente social muy importante”.

“Hoy disfrutamos de una nueva edición de esta iniciativa, con la participación de más de 1.500 niños y niñas de todos los sectores de Puerto Madryn”, agregó Sastre.

