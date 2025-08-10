Madryn: detuvieron a un motociclista con 2,07 g/l de alcohol en sangre tras intentar evadir un control

Personal de la Comisaría Quinta de Puerto Madryn demoró a un hombre de 49 años que circulaba en una motocicleta con un alto nivel de alcohol en sangre e intentó evadir un control vehicular.

El hecho ocurrió alrededor de la 1:30 del sábado, cuando efectivos que realizaban operativos de control y alcoholemia advirtieron que un motociclista se desvió hacia un camino alternativo de ripio, a unos 300 metros del puesto. Ante esta maniobra, personal de la División Canes se dirigió al lugar, iniciándose una persecución luego de que el conductor hiciera caso omiso a la orden de detenerse.

La fuga terminó cuando el rodado impactó contra unos arbustos. Al ser interceptado, el hombre se negó a identificarse, intentó huir nuevamente y adoptó una actitud hostil hacia los uniformados, incluso arrojando patadas, aunque sin lograr lesionarlos.

Finalmente, fue reducido y trasladado a la dependencia policial. El test de alcoholemia arrojó un resultado de 2,07 gramos por litro de alcohol en sangre, más de cuatro veces el límite permitido. La motocicleta, una Honda 125 cc, fue secuestrada.