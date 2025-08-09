Madryn celebrará el Día de las Infancias en el Gimnasio Nº 1

El domingo 24 de agosto a partir de las 14 horas, en el Gimnasio Municipal Nº1 ubicado en Sarmiento 1235 de Puerto Madryn, la Municipalidad celebrará el Día de las Infancias con un nuevo “Madryn juega”.

Este año, el gimnasio se transformará en una gran selva, donde los más pequeños podrán disfrutar de una jornada cargada de diversión. Habrá juegos, deportes, propuestas recreativas, educativas y culturales.

Entre las actividades destacadas habrá inflables, una estación de juegos con ladrillos, un jenga gigante y shows de globos. Además, quienes asistan podrán encontrarse con sus personajes favoritos como Mickey, el Pato Donald, Olaf, la princesa de Frozen, Spiderman, Marshall de la Patrulla Canina, Minions, Capibara, Stitch y hasta con Messi y El Dibu.

La jornada contará con stands de maquillaje artístico y glitter, una plaza blanda y también se ofrecerá chocolate caliente y facturas.

Asimismo, los chicos y chicas podrán experimentar ser bomberos por un rato, conocer los trajes y simular trabajar en un incendio. En definitiva, conocer a estos héroes anónimos que están al servicio de la comunidad ante una contingencia.

El evento culminará con un gran show espectacular de “Los Gigantes de Catch”.

Cabe destacar que todas las áreas de la Comuna se sumarán al festejo, ofreciendo numerosas y variadas propuestas para que los niños y niñas de todos los barrios puedan vivir una tarde inolvidable.