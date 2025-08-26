La Policía sorprendió a un conductor haciendo delivery de bebidas alcohólicas

En la madrugada de este martes, personal policial de la Seccional Tercera de Comodoro Rivadavia secuestró una importante cantidad de bebidas alcohólicas que eran transportadas en un vehículo particular bajo la modalidad de delivery.

El hecho ocurrió alrededor de las 00:05 horas, cuando efectivos que realizaban tareas de prevención advirtieron la circulación sospechosa de un Fiat Palio sobre calle Esquel. Al notar la presencia policial, los ocupantes intentaron evadir el control, pero fueron interceptados en Atahualpa Yupanqui al 700.

Al proceder a la identificación del conductor y el control de la documentación del rodado, los uniformados observaron a simple vista gran cantidad de bebidas alcohólicas en el asiento trasero. El propio conductor reconoció de manera voluntaria que se encontraba realizando reparto de alcohol en modalidad delivery, actividad que no está permitida.

Ante esta situación, se labró un acta de intervención y se constató la infracción a la ordenanza municipal vigente, procediendo al secuestro de todas las bebidas halladas en el interior del vehículo.

Cabe destacar que la documentación del rodado se encontraba en regla, por lo que no se impidió la circulación del automóvil.