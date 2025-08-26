«La mujer más increíble de este planeta»: la carta de amor de Nico Occhiato a Flor Jazmín



Nico Occhiato conmovió a sus seguidores al publicar una dulce carta de amor dirigida a su novia Flor Jazmín en el marco de su cumpleaños número 31.

El creador de Luzu compartió un carrete de imágenes y videos de su novia en diferentes situaciones y la definió como “la mujer más increíble de este planeta”. Ella, por otra parte, recibió su natalicio alejada de su pareja y familia, ya que se encuentra de vacaciones en Escocia.

“Hoy cumple años la mujer más increíble de este planeta. La más luminosa, la que contagia alegría y la que siempre se encarga de generarle momentos hermosos a cada persona que tiene cerca», escribió el influencer.

“Yo tengo la suerte de que esa persona es mi novia y de poder compartir mi vida con ella. Desde que estamos juntos me hace cada día más feliz, porque es la persona que más me hace reír, con la que más me divierto, con la que me encanta charlar de todo, porque me puedo abrir, profundizar y aprender de su manera de ver la vida, de su valentía y de su inteligencia”, agregó.

“Es la mujer que puede transformar cualquier momento de la vida cotidiana en un momento muy especial, algo que solo ella tiene el poder de hacer. Es la mujer con la que quiero pasar el resto de mi vida y construir todo”, reconoció.

Por último, le dedicó un sentido saludo en este día especial: “Feliz cumple mi amor, te mereces ser la mujer más feliz del mundo y ojalá pueda ayudar a que eso suceda siempre”.

La publicación rápidamente traspaso los 300 mil “me gusta” y explotó de comentarios felicitando a la pareja.

Entre ellos, destacó el de la cumpleañera: “LA ÚLTIMA FOTO jajajajajajajajsj te amo amor mío, sos el amor de mi vida ❤️ x más aventuras a tu lado siempre”.