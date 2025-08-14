La influencia de la Patagonia en la teoría de la evolución



El próximo viernes 29 de agosto a las 18 horas, en el Auditorio del Centro Astronómico de Trelew, el licenciado Stuart Blake ofrecerá una conferencia con el acompañamiento de la Secretaría de Ciencia y Tecnología del Chubut. En esta oportunidad, presentará una mirada innovadora sobre el vínculo entre la Patagonia austral y el surgimiento de las ideas que dieron origen a la teoría de la evolución de Charles Darwin.

Darwin y la Patagonia

Para Blake, si bien las Islas Galápagos han sido ampliamente reconocidas como el escenario central de los hallazgos de Darwin, fue en tierras patagónicas donde comenzaron a gestarse los elementos clave de su teoría. Según explica, Darwin pasó alrededor de tres años y medio recorriendo la región a bordo del HMS Beagle, junto al capitán Fitz Roy, en tareas de exploración y cartografía que incluyeron una intensa observación de la fauna, la flora y la geología locales.

“Muchos de los descubrimientos y las primeras reflexiones de Darwin sobre la evolución ocurrieron en sitios como Isla San Pedro, Chiloé, San Julián, el río Santa Cruz y el canal de Beagle”, afirmó Blake. El tiempo que el naturalista inglés pasó en Santa Cruz y Magallanes fue, según el expositor, determinante para la maduración de su pensamiento científico.

Además de subrayar la importancia científica de la región, la conferencia también hará foco en la ausencia de la Patagonia en la narrativa turística global sobre Darwin. Blake sostiene que localidades como San Julián y Monte Hermoso tienen un enorme potencial para posicionarse como destinos clave del llamado «turismo darwiniano».

Como anécdota, mencionó que fue invitado a disertar en la Embajada de Ecuador en Londres, donde propuso –con humor pero con convicción– un enfoque alternativo que dispute el protagonismo exclusivo de las Galápagos en el imaginario turístico y científico internacional.

La charla

La actividad, de entrada libre y gratuita, está dirigida a quienes se interesan por la historia de la ciencia, pero también a promotores del turismo local que buscan nuevos relatos que fortalezcan el vínculo entre territorio, conocimiento y desarrollo.

Stuart Blake, descendiente de una familia pionera de la Patagonia, se crió en una estancia del sur y se formó en la Universidad de St Andrews en Ecología, Evolución, Sistemática y Biología de Poblaciones. Desde hace años recorre los mismos caminos que Darwin y en 2020 ofreció una destacada charla en la Embajada Argentina en Londres, donde reivindicó el papel central de la Patagonia en el pensamiento darwiniano.