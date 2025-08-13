La determinante acción de L-Gante que marca el fin de su relación con Wanda Nara



En medio de los rumores de una reconciliación con Wanda Nara y luego con Tamara Báez, L-Gante finalmente confirmó que retomó su relación con la madre de su hija Jamaica, Tamara Báez, dejando atrás su romance con la empresaria.

Tras confirmar su regreso con Báez, el músico tomó una determinante decisión con respecto a Wanda, a quien había calificado como su “amiga” días atrás.

Si bien optó por mantener el silencio sobre su actual relación con la ex de Mauro Icardi, también la dejó de seguir en sus redes sociales.

Durante el fin de semana, el músico y la empresaria se mostraron juntos en el estreno de la obra teatral que protagoniza Claudia Valenzuela en Villa Crespo, dejando en claro que aún son amigos. Sin embargo, ahora está última acción deja ver que las cosas no terminaron del todo bien entre ellos.