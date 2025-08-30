Identificaron en Brasil a una ballena registrada en Península



El equipo del Proyecto Farol das Baleias (GERMARS), un emprendimiento similar al de fotoidentificación argentino de ballenas, registró en Brasil a un espécimen identificado en Península Valdés como el número 5593 del catálogo del ICB/OA. Nombrada “Guerreira”, esta ballena lleva escritas en su cuerpo las marcas de una amenaza creciente, el enmallamiento en redes y sogas de pesca.

La investigadora Ticiana Fetterman, del proyecto Farol das Baleias del Grupo de Estudos de Mamíferos Aquáticos do Rio Grande do Sul (GEMARS), compartió con el equipo de fotoidentificación del Instituto de Conservación de Ballenas (ICB) la imagen de una ballena franca austral fotografiada el 22 de junio de 2025 en Brasil. El patrón de callosidades distintivo y la presencia de una herida en el pedúnculo permitieron confirmar que se trataba de la ballena 5593, previamente identificada por el ICB en Península Valdés.

Este es el primer registro que el proyecto Farol das Baleias ha realizado de esta ballena en Brasil. “Guerreira”, como se la nombró, es una hembra adulta de 14,3 metros nunca registrada con cría. Su historia resalta la importancia de integrar los esfuerzos de conservación en un océano compartido entre Argentina y Brasil.

Ticiana Fettermann, investigadora del GEMARS, comentó: “Fue muy interesante registrar a esta ballena por la particularidad de sus callosidades y su gran herida, probablemente resultado de un enmallamiento. Entre los investigadores de Argentina y Brasil decidimos nombrarla “Guerreira”, como símbolo de la fuerza para sobrevivir a pesar de sus heridas, y para reflejar también la conexión entre Brasil y Argentina, porque las ballenas unen países”.

La historia de Guerreira

El 16 de junio de 2019, el investigador del ICB Nicolás Lewin operaba un dron sobre las costas del Golfo Nuevo para obtener imágenes de las ballenas francas australes de Península Valdés, en el marco del proyecto “Midiendo Ballenas” que evalúa la condición corporal de los individuos mediante Fotogrametría. En esa ocasión, Nicolás fotografió a una ballena adulta, sin cría, que tenía una gran herida en la zona del pedúnculo caudal.

Su imagen fue analizada por el equipo de fotoidentificación del ICB, que determinó que era una ballena nueva y se la incorporó al catálogo de ballenas del ICB/OA con el número 5593. Dos años más tarde, se la registró sin cría en las costas de Península Valdés, nuevamente en el Golfo Nuevo. En 2023, se la volvió a fotografiar y se observó que su herida, aunque ya cicatrizada, era bastante profunda, y que, junto a una laceración adyacente en la zona de la aleta caudal, daban indicios de un posible enmallamiento.

Desde el ICB

Al respecto, la doctora Carina Marón, investigadora del ICB, expresó: “Cuando Ticiana del grupo GEMARS compartió la foto de esta ballena con poquísimas callosidades en la cabeza y una herida profunda en el flanco izquierdo del pedúnculo caudal, recordé a una ballena similar que habíamos fotografiado con dron en años anteriores. La alegría fue enorme al enterarnos de que sigue bien a pesar de esas cicatrices que son reflejo del impacto negativo de las actividades humanas como el descarte en el mar de redes y sogas de pesca que se produce de manera incidental o intencional”.

Avistajes y comportamiento

En Brasil, la ballena 5593 fue registrada durante 2025 en las aguas costeras de Río Grande do Sul y Santa Catarina. Se la observó al menos siete veces, aunque podría seguir siendo registrada en lo que queda de esta temporada. En todas las ocasiones fue observada interactuando con grupos madre-cría o individuos solitarios, y sumamente activa, por ejemplo, dando golpeteos de la aleta caudal en la superficie del agua.

“La historia de Guerreira nos recuerda que la conservación de las ballenas francas australes requiere un esfuerzo conjunto y sostenido a lo largo de todo su rango migratorio, desde las costas de Argentina hasta Brasil. Su capacidad de sobrevivir a los impactos humanos la convierte en un símbolo de resiliencia y nos inspira a fortalecer la cooperación internacional, reforzar las medidas de protección y garantizar que futuras generaciones puedan seguir aprendiendo sobre estas especies”, expresaron desde el ICB.

Al tiempo que finalizaron diciendo: “Agradecemos a todas las personas que colaboran en los estudios de fotogrametría y fotoidentificación, tanto en Argentina como en Brasil, ya que sus hallazgos son claves para conocer historias como las de Guerreira. Especialmente al Dr. Fredrik Christiansen del proyecto Midiendo Ballenas (Aarhus University); a las Biól. Florencia Vilches y Aluminé Orce, y la voluntaria Lorena Marón del equipo de fotoidentificación del ICB; a todos los estudiantes y voluntarios del proyecto Farol das Baleias Project y a la Fundación Yaqu Pacha por apoyar el estudio de las ballenas francas en Brasil”. (Fuente: ICB)