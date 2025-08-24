ALL BLACKS - LOS PUMAS - RUGBY CHAMPIONSHIP

Histórico triunfo de Los Pumas


La selección argentina de rugby, Los Pumas, le ganó por 29 a 23 a los All Blacks por el Rugby Championship, y consiguió de esta manera un histórico triunfo en un encuentro disputado esta tarde en el estadio de Vélez.

Gonzalo García y Juan Martín González convirtieron un try cada uno, mientras que Santiago Carreras fue el máximo anotador entre penales y conversiones para el elenco nacional, con 13 puntos, que le dieron el primer triunfo como local ante Nueva Zelanda.

En su cuarta victoria histórica ante los All Blacks, Los Pumas rompieron una racha de dieciséis derrotas y un empate en territorio nacional. Hasta ahora, los tres triunfos previos habían sido fuera del país.

El encuentro comenzó con dificultades para el local, que perdió rápidamente a Tomás Albornoz por lesión. Su reemplazante, Santiago Carreras, asumió el rol con eficacia: anotó 13 puntos y mostró precisión absoluta en sus ejecuciones.

Juan Martín González y Gonzalo García marcaron los tries, mientras que Juan Cruz Mallía también sumó desde el pie, incluyendo un penal clave en el cierre.

La defensa fue uno de los pilares del triunfo. El equipo mantuvo la concentración incluso en los momentos de mayor presión neozelandesa. Pablo Matera se destacó como figura central, con intervenciones decisivas tanto en ataque como en defensa. De una de sus acciones nació el try de García en el segundo tiempo.

El capitán Julián Montoya lideró con firmeza, y se sumaron rendimientos altos como los de Santiago Chocobares, Bautista Delguy y Mallía, quienes aportaron dinamismo, recuperación y precisión en momentos críticos.

La actuación colectiva fue sólida y equilibrada, con una ejecución táctica que evitó penales innecesarios y sostuvo el posicionamiento defensivo.

Contepomi celebró su primer triunfo en el torneo y lo hizo en un contexto inédito. La próxima jornada será clave para consolidar el rendimiento y proyectar el cierre del campeonato.

EDICION DIGITAL
Tapa de El Diario WEB

OPINIÓN

¿Ya no hay lugar para la prudencia? Releyendo la «Ética a Nicómaco»

¿Ya no hay lugar para la prudencia? Releyendo la «Ética a Nicómaco»

TERMÓMETROS

Etiquetas: imagen negativa, Javier Milei

Milei suma rechazo
Etiquetas: diputados, lla, ruptura

Ruptura en LLA
Etiquetas: ana clara romero, Comodoro Rivadavia, Gustavo Menna, hospital militar, Ignacio "Nacho" Torres, LUIS PETRI

Torres en modo campaña

ÚLTIMAS NOTICIAS

Etiquetas: ANDis, diputados, MARIO LUGONES, presuntas coimas

Mario Lugones deberá explicar el caso ANDIS en Diputados
Etiquetas: bono, chubut, docentes, educación

SADOP reclama apertura de paritarias y rechaza el bono por presentismo en Chubut
Etiquetas: coimas, Diego Spagnuolo, MARIO LUGONES

Gobierno autorizó contratos por $1.471 millones con droguería investigada por coimas