Estudiantes de la Escuela Sur visitaron el Concejo Deliberante

En el marco del programa “Las Escuelas van al Concejo”, alumnos de tercer grado de la Escuela Sur vivieron una jornada educativa en el Concejo Deliberante de Puerto Madryn, donde aprendieron sobre la división de poderes, el rol de los concejales y la elaboración de ordenanzas.

Durante la visita, los estudiantes interactuaron con los ediles Walter Herrero, Andrea Garachico y Roxana Barrera, a quienes pudieron realizar preguntas, despejar dudas y reflexionar sobre cómo se toman las decisiones que impactan en la comunidad.

La propuesta está adaptada a cada nivel educativo y se desarrolla en tres etapas: una primera instancia en el aula, donde se trabajan conceptos sobre el sistema democrático y la historia normativa de la ciudad; una segunda, con la visita al edificio legislativo; y una tercera, de cierre, articulada con el contenido del libro “El Concejo Deliberante en la identidad madrynense”.

Desde la institución destacaron que este tipo de actividades fortalecen la formación ciudadana desde edades tempranas. “Creemos que abrir las puertas del Concejo a las escuelas es también abrir el juego democrático a las nuevas generaciones”, expresaron.