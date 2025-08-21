El Senado convirtió en ley el financiamiento universitario



El Senado sancionó la ley de financiamiento universitario y recomposición de los salarios docentes y no docentes con 58 votos afirmativos, 10 negativos y 3 abstenciones. Sin embargo, una vez que el texto sea girado a la Casa Rosada el presidente Javier Milei volverá a vetarlo.

Además de los 34 miembros del interbloque de Unión por la Patria, votaron a favor 12 de 13 integrantes del bloque radical; 2 de Unidad Federal; 2 del Pro, Luis Juez y Guadalupe Tagliaferri; la rionegrina Mónica Silva; la tucumana Beatriz Ávila; los dos santacruceños Natalia Gadano y José María Carambia; los dos misioneros Carlos Arce y Sonia Rojas Decut; la neuquina Lucila Crexell; y la chubutense Edith Terenzi.

Por su parte, votaron en contra del financiamiento universitario Ezequiel Atauche, Juan Carlos Pagotto, Bartolomé Abdala, Vilma Bedia, Ivanna Arrascaeta y Bruno Olivera Lucero de La Libertad Avanza; el formoseño Francisco Paoltroni; el misionero Martín Goërling Lara; la cordobesa Carmen Álvarez Rivero; y la santafesina Carolina Losada.