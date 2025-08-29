COMODORO RIVADAVIA - HANDBALL - TORNEO NACIONAL DE CLUBES B

El Nacional de Clubes Adultos “B” de handball, disputa un viernes de Semifinales en Comodoro

Este viernes, disputa una jornada de definiciones en el Torneo Nacional de Clubes B de handball, con lo que será la fase de Semifinales de la competencia que se desarrolla en Comodoro Rivadavia.

El certamen, es organizado por la Federación Chubutense de Balonmano en conjunto con la Confederación Argentina de Handball.

 

El Nacional B en definición

El Torneo Nacional de Clubes B que se disputa en Comodoro Rivadavia, reúne a los mejores equipos del país y este viernes, los tendrá jugando la instancia de Semifinales, en una jornada cargada de partidos en tres canchas diferente, con definiciones en todas las posiciones y el inicio de las semifinales tanto en la rama femenina como masculina.

En el Gimnasio Municipal N°4, la acción con partidos de clasificación, pero todas las miradas estarán puestas en las semifinales: en damas, Platense se enfrentará a Mariano Acosta y F.C. Mitre jugará ante CID Moreno, mientras que en caballeros Once Unidos se cruzará con F.C. Mitre y Escuelas Pías buscará la final frente a Jockey Club de Córdoba.

La actividad también continuará en el Gimnasio Municipal N°2 y en la Escuela N°722, donde se definirán los puestos del 5° al 16° lugar, además de las finales por la reclasificación femenina.

De esta manera, el certamen entra en su etapa decisiva y el domingo conocerá a sus nuevos campeones nacionales.

