El levantamiento de olímpico de pesas disputa su Liga Patagónica en Comodoro

Este sábado 16 de agosto se disputará el Torneo Central de la Liga Patagónica de Levantamiento Olímpico de Pesas, con la organización de la Escuela Municipal y el acompañamiento de Comodoro Deportes.

Será en las canchas anexas del Club Huergo, reuniendo a atletas Sub-12 en adelante, de Tierra del Fuego, Santa Cruz, Chubut, Río Negro, La Pampa y Neuquén, certamen clasificatorio al Torneo Nacional de noviembre.

El Torneo Central se desarrolla en Comodoro y con clasificatorio al Nacional

La Liga Patagónica de Levantamiento Olímpico de pesas se disputará este sábado en la ciudad de Comodoro Rivadavia, con la participación de escuelas afiliados a la Federación Argentina de Pesas y que buscarán su clasificación al Nacional de noviembre en el CENARD.

El evento cuenta con la organización de la Escuela Municipal de Levantamiento Olímpico de Pesas, dirigida por la profesora Cinthia Cádiz, con el apoyo de Comodoro Deportes y la colaboración de Proyecto Puente.

El torneo se desarrollará en las canchas anexas del Club Huergo, con presencia de delegaciones de Tierra del Fuego, Santa Cruz, Río Negro, La Pampa y Neuquén; con Chubut serán seis provincias participando de éste certamen.

“Este torneo se llama Torneo Central, porque reúne a todas las provincias de la Patagonia una vez al año. Durante el año realizamos torneos regionales, en los que no participan todas. Nos dividimos en Patagonia Sur y Patagonia Norte, para una mejor organización y menos traslados, ya que implica mucho esfuerzo económico”, explicó Cinthia Cádiz.

“En esta ocasión contaremos con las divisiones Sub-12 hasta Mayores. Sub-12 será en modalidad exhibición, no competitiva. Es competitivo a partir de Sub-15. Vendrán chicos que están en selección nacional, chicos que vienen a hacer su marca para buscar la clasificación al nacional. Chicos que viajarán a representar a sus provincias en los Evita, por lo cual este torneo también les sirve de preparación. Por todo esto habrá gran convocatoria de atletas”, comentó Cádiz.

Cómo sigue la actividad del levantamiento

“Para nosotros se viene un calendario apretado, ahora se viene este torneo patagónico central, tenemos los Juegos JADAR en septiembre en Rosario, para Sub-17 en adelante, donde viajarán tres atletas de Comodoro, del 11 al 14 de septiembre”, adelantó la profesora Cinthia Cádiz, sobre sus atletas que irán a Rosario. Ellos son Pablo Tahir (Juvenil – M60), Tiziano Ramos (Cadete – M65), Nahuel Orellana (Mayor – M79).