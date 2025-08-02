El judo de Chubut compite en Viedma en su preparación a los Juegos Binacionales de la Araucanía

El preseleccionado de Judo de Chubut, tanto en femenina como masculina, competirá este fin de semana en la localidad rionegrina de Viedma.

Los chubutenses, serán parte del Torneo Abierto denominado “Copa Hikari”, organizado por la Asociación Civil de Judo de esa localidad y fiscalizado por la Federación Rionegrina.

El equipo Chubut busca su definición en Viedma

Para el preseleccionado de Chubut de Judo, este certamen será de carácter evaluativo, con vistas al armado final del equipo que competirá en los Juegos Binacionales de la Araucanía.

Esta participación, que cuenta con el respaldo de Chubut Deportes, se concreta en el marco de la puesta a punto del equipo, con vistas a la participación en los Juegos Binacionales de la Araucanía, que se llevarán adelante en la provincia de Tierra del Fuego, del 13 al 19 de octubre.

Las acciones se desarrollarán en el polideportivo Ángel Cayetano Arias el sábado desde las 9 para todas las categorías y contará con la presencia de más de 400 judocas provenientes de Chubut, Neuquén, La Pampa, Buenos Aires y distintas localidades de Río Negro.