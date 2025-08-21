CHUBUT - JUDO - JUEGOS BINACIONALES DE LA ARAUCANÍA

El judo continúa con la puesta a punto rumbo a la Araucanía

El pasado fin de semana en la ciudad de Comodoro Rivadavia, un total de 20 judocas tanto en rama femenina como masculina, formaron parte de una nueva concentración con vistas a la conformación del equipo que representará a Chubut en los próximos Juegos de la Araucanía.

Los deportistas, llegaron desde distintos puntos del Chubut, para intensificar su preparación para el certamen a desarrollarse en La Pampa, en el mes de diciembre.

 

Chubut alista a sus judocas para la Araucanía

Las jornadas de entrenamientos se desarrollaron el viernes, sábado y domingo, contando con la participación de deportistas provenientes de Trevelin, Comodoro Rivadavia, Trelew y Puerto Madryn.

Las actividades estuvieron enfocadas en el perfeccionamiento técnico, evaluaciones de rendimiento y antropométricas y, al mismo tiempo, en instancias de convivencia grupal, que fortalecen el espíritu de equipo.

El encuentro contó con la presencia del cuerpo médico de Chubut Deportes, junto con la psicóloga deportiva, nutricionista, preparador físico y el área de coordinación, garantizando un abordaje integral para el desarrollo de los atletas.

De cara a la próxima concentración, se espera definir la conformación del equipo provincial, trabajando con los titulares y sus duplas en competencias preparatorias, de cara al gran desafío de representar a Chubut en la edición 2025 de la contienda binacional.



