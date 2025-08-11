ALUMNI - DENUNCIA - MADRYN

El Club Alumni sufrió un nuevo robo

El Club Alumni de Puerto Madryn informó en las últimas horas que volvió a ser víctima de un robo en sus instalaciones. Según expresaron a El Diario, este nuevo hecho se suma a otros similares ocurridos en los últimos meses, lo que llevó a la institución a sostener que se trata de “un ataque sistemático” con el objetivo de perjudicar a la actual Comisión Directiva.

“Tenemos la certeza de que buscan empujarnos a abandonar nuestra tarea. Queremos dejar en claro que no lo vamos a permitir”, señalaron las autoridades del club, que también repudiaron los actos de intimidación y vandalismo.

Desde la Comisión Directiva aseguraron que continuarán con las actividades y el mantenimiento del espacio, pese a las dificultades. “La intimidación y el vandalismo no frenarán el trabajo, el esfuerzo y la pasión que ponemos cada día para mantener vivo este espacio deportivo, social y cultural. Seguiremos firmes, unidos y con más fuerza que nunca”, remarcaron.

Por último, la institución convocó a socios, vecinos y autoridades a mantenerse atentos y brindar apoyo en este momento. “El club es de todos y entre todos debemos cuidarlo”, concluyeron.

