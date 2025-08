Dos jueces confirman que no quedará detenido un acusado de intento de homicidio

Javier Allende y Gustavo Castro no hicieron lugar a un planteo de fiscalía y sostuvieron que no hubo parcialidad en la decisión de la jueza penal María Tolomei al rechazar la prisión preventiva de la persona acusada de herir con un machete a un agresor.

Dos magistrados sostuvieron de manera unánime lo resuelvo por la jueza penal María Tolomei el pasado fin de semana respecto a la situación procesal de Hernán Alex Curaqueo, acusado del delito de tentativa de homicidio con el uso de arma blanca por un hecho ocurrido el pasado viernes 1 de agosto.

Los jueces Javier Allende y Gustavo Castro intervinieron a partir del recurso presentado por la Fiscalía, respecto a la supuesta parcialidad de la decisión de Tolemei, quien no impuso medidas de coerción sobre Curaqueo pese a la gravedad del hecho.

Tanto la jueza de la audiencia original, como los dos jueces revisores, coincidieron en que de las imágenes captadas por una video cámara, como también de un análisis pericial y de un testimonio, surge que el acusado habría actuado en legítima defensa o en un posible caso de “exceso en la legítima defensa”, para repeler la agresión de quien terminó siendo herido por un machetazo.

Allende y Castro consideraron que el análisis de Tolomei fue acertado, valiéndose de elementos objetivos para tomar su decisión, más allá de lo que planteara la fiscalía y la defensa del imputado. En ese orden, concluyeron que más allá de la calificación jurídica escogida –homicidio en grado de tentativa- para realizar la investigación preparatoria, los hechos objetivos que existen en el expediente indican que el acusado habría sido víctima de una agresión por parte de la persona herida y de su hijo, y que en ese contexto utilizó un arma blanca para defenderse.

Tras exponer sus argumentos, los jueces que tuvieron a su cargo la revisión, convalidaron lo decidido por Tolemei.