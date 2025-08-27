Cuánto cobrarán las autoridades de mesa en octubre

De cara a las elecciones legislativas nacionales del 26 de octubre, el Gobierno estableció los montos que percibirán en concepto de viáticos las autoridades de mesa, delegados judiciales y tecnológicos que trabajen en la jornada electoral. La Resolución 347/2025, difundida este miércoles en el Boletín Oficial, fija valores que irán de $40.000 a $120.000.

Las autoridades de mesa cobrarán $40.000, suma que se duplicará para quienes además realicen las capacitaciones oficiales, ya que recibirán otros $40.000 adicionales. El Ejecutivo destacó que esta compensación busca incentivar la formación previa “a fin de mejorar el desarrollo de los comicios”.

En tanto, los delegados designados en los locales de votación recibirán $80.000, mientras que los delegados judiciales a cargo de remitir reportes de incidencias o datos solicitados por la Cámara Nacional Electoral percibirán $40.000.

El monto más alto será para los delegados tecnológicos, que controlarán la verificación biométrica de identidad en establecimientos de votación: en este caso, el viático alcanzará los $120.000.

El esquema de pago prevé opciones presenciales y electrónicas, con un plazo de un año para cobrar la suma correspondiente. La Justicia Nacional Electoral certificará el cumplimiento de las funciones y notificará al Correo Argentino los listados de beneficiarios, mientras que la Vicejefatura de Gabinete del Interior coordinará la implementación del operativo.

En las elecciones presidenciales de 2023, las autoridades de mesa percibieron $7.000 y los capacitados sumaron $3.000 extra, cifra que ascendió a $10.000 en la segunda vuelta.