Comodoro: detuvieron a un hombre con pedido de captura y la conductora dio alcoholemia positiva

En la madrugada de este lunes, personal de la Comisaría Seccional Sexta de Comodoro Rivadavia llevó adelante un procedimiento en el barrio San Cayetano que culminó con la detención de un individuo con pedido de captura vigente y con un resultado positivo de alcoholemia en la conductora del rodado.

El hecho ocurrió alrededor de las 03:30 horas, cuando efectivos policiales que realizaban un patrullaje preventivo en la intersección de calle Código 553 y Carlos O’Donell observaron un vehículo Fiat Uno con cuatro ocupantes.

Al solicitar la detención de la marcha mediante el uso de sirenas, los uniformados procedieron a identificar a los ocupantes, constatando que uno de ellos registraba un pedido de captura y rebeldía vigente por infracción a la Ley 23.737. Ante esta situación, fue trasladado a la dependencia policial.

Por otro lado, se requirió la presencia del personal de la Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV), quienes efectuaron un test de alcoholemia a la conductora del rodado, el cual arrojó un resultado positivo de 1,79 g/L.