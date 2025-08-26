Cómo sigue la agenda de indagatorias en la causa por el fentanilo adulterado



La agenda de indagatorias en la causa por el fentanilo contaminado continúa esta semana y seguirá hasta comienzos de septiembre con la declaración de varios de los imputados en los Tribunales de La Plata.

Luego de las testimoniales de los detenidos, entre ellos el dueño de los laboratorios HBL Pharma y Ramallo S.A., Ariel García Furfaro, esta semana continuaron las indagatorias contra los otros imputados de la causa.

El lunes fue el turno de María Victoria García, ingeniera química y Gerenta de Gestión de Calidad en Ramallo, mientras que este martes se esperaba otra testimonial, pero se pidió la postergación de la audiencia.

Conforme a la información que accedió la agencia Noticias Argentinas, completarán la agenda de indagatorias Wilson Pons, Dayana Astudillo, Edgardo Sclafani, Rocío Garay, Adriana Iudica y Eduardo Darchuk.

Pons, ingeniero químico y Jefe de Control de Calidad de Laboratorio Ramallo, declarará este miércoles 27 de agosto frente al juez Ernesto kreplak sobre sus injerencia en el fentanilo adulterado.

El turno de Astudillo, ingeniera electrónica y Jefa de Garantía de Calidad de Laboratorios Ramallo, será el jueves 28 de agosto.

El 1 de septiembre Sclafani, licenciado en química y Gerente de Producción del laboratorio en cuestión, será indagado en la causa donde responderá preguntar acerca de la emisión del registro de fabricación del lote (RFL) para el lote 31.202, en el cual aparece su firma.

Garay, Supervisora de Fisicoquímica-Control de Calidad Laboratorios Ramallo, prestará declaración el martes 2 de septiembre. Se supo que sabía las deficiencias en el lugar.

Acerca de Iudica, ingeniera química y Sub jefa de control de calidad del Laboratorio Ramallo, su testimonial será para el próximo miércoles 3 de septiembre.

Al día siguiente se espera la indagatoria de Darchuk, quien se desempeñaba como Jefe de Producción de SPPV (Soluciones Parenterales de Pequeño Volumen) en dicho laboratorio.