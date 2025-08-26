BOMBEROS - CAPACITACIÓN - FAUNA - MEDIOAMBIENTE - REFAUNAR - SEGURIDAD

Capacitan a bomberos de Madryn sobre fauna local

Este lunes 25 de agosto, el Centro de Rescate de Fauna Nativa (REFAUNAR) brindó una capacitación especial a los aspirantes a Bomberos Voluntarios de la ciudad de Puerto Madryn y al personal en actividad del cuartel local.

La formación estuvo orientada a los encuentros con fauna durante incendios de campo y forestales, abordando temas como precauciones básicas, identificación de especies de importancia médica, manipulación segura de animales y protocolos de bioseguridad.

Objetivos

La capacitación, a cargo del director de REFAUNAR licenciado Víctor Fratto, se desarrolló por iniciativa propia del Cuerpo de Bomberos Voluntarios, que convocó al centro con el objetivo de sumar herramientas clave para la seguridad de los bomberos y la protección de la fauna silvestre durante sus intervenciones.

Desde REFAUNAR destacaron la importancia de estas instancias de formación conjunta, que fortalecen el trabajo articulado entre instituciones en beneficio de la comunidad y de la biodiversidad local.

