BÚSQUEDA DE PERSONAS - MADRYN

Buscan intensamente a una menor en Puerto Madryn

La Oficina de Búsqueda de Personas de Puerto Madryn activó un protocolo para dar con el paradero de Isabella Máxima Páez, de 15 años, quien fue vista por última vez el pasado 23 de agosto en su domicilio durante la tarde.

Según informaron las autoridades, Isabella es de contextura delgada, tez blanca, aproximadamente 1,60 metros de altura, con cabello largo hasta los hombros teñido de rubio y ojos color miel. No posee cicatrices ni tatuajes visibles.

La Policía solicita a quienes puedan aportar información que se comuniquen con la dependencia más cercana, llamen al 101, envíen un mensaje privado al perfil oficial o llamen al 2804562486.

