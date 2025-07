Mirtha Legrand fue a ver a Moria Casán al teatro: “Sos la número uno”

En la noche del 9 de julio, Mirtha Legrand se acercó hasta el Teatro Metropolitan para ver la obra “Cuestión de Género”, que encabezan Moria Casán y Jorge Marrale.

La diva no solo vio todo el espectáculo, sino que sobre el final tomó un micrófono y le dedicó unas cálidas palabras, a pesar de que Moria dijo que ya se cansó de ir a la mesa de Mirtha Legrand y que no tenía intenciones de volver a participar del programa.

“Hemos pasado una noche maravillosa, inolvidable», dijo Mirtha, que no dudó en recomendársela al público: “Es altísimamente recomendada”.

Dirigiéndose a Moria Casán, la diva dijo: “Sos una actriz exquisita, fabulosa. Te movés de una manera sensacional y sos una estrella. Sos la número uno, sos la guapa”.

Moria tomó el micrófono y no dudó en dar su respuesta: “Cuando yo recién comenzaba en la tele, en el teatro, una de las primeras invitaciones importantes que recibí fue a la mesa de Mirtha Legrand. Ese fue mi primer pasaporte a la notoriedad”.

“Es fundamental porque ayudás mucho, porque tu presencia y tu difusión nos ayudan a todos para seguir creciendo en el teatro”, reconoció ‘la One’.